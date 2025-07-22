Gemikonağı’nda şezlong ücreti nedeniyle çıkan tartışmada restoran işletmecisi ciddi şekilde darp edildi.

Polis basın bültenine göre, önceki gün bir plajın restoranında meydana gelen olayda, plajda kullandığı şezlong için kendisinden ücret istendiği gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışma sonucu B.D.(E-49), restoran işletmecisi S.O’nun (E-72) göğsüne yumruk vurup ciddi şekilde darp etti. Yere düşen restoran işletmecisinin kaburga kemikleri kırıldı. Zanlı, B.D. tutuklandı.

- Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Lefkoşa’da dün Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada bir işyeri önünde şüpheli olarak görülen S.B’nin (E-57) üzerinde ve bulunduğu yerde arama yapıldı. Aramalarda, tasarrufunda içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet kağıt parçası bulundu. Bahse konu şahıs, tutuklandı.

- Masa üzerinde bırakılan çantayı çaldı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bahis ofisi içerisinde dün bir şahıs tarafından masa üzerine bırakılan çanta ile birlikte içerisinde muhafaza edilen toplam bin 130 TL nakit para, kimlik kartı ve sürüş ehliyeti, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı. Yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.G.(E-49) tespit edilerek tutuklandı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıslar tutuklandı

Karaoğlanoğlu’nda dün H.K.(E-42) 326 miligram alkollü içki tesiri altında ve Gönyeli’de T.T.P.W.(E-28) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti), kamuya açık yerde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.