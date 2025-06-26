Sahte KKTC sürüş ehliyeti düzenleyerek tedavüle süren kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, M.Ş(E-42) 2025 yılı haziran ayında Lefkoşa’da, bir şahsa KKTC sürüş ehliyeti çıkaracağı yönünde yalan beyanda bulunarak 21 bin TL’yi sahtekarlıkla temin etti. Ardından yurt dışında düzenlenmesini sağladığı sahte sürüş ehliyeti ilgili şahsa vererek tedavüle süren M.Ş tutuklandı.

-Uyuşturucu madde tasarrufundan 2 tutuklu...

Güzelyurt’ta dün saat 20.00 sıralarında polis tarafından evlerinde yapılan aramada yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri bulunan A.Ö.(E-27) ve K.Ö.(E-24) tutuklandı.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde KKTC'de ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.