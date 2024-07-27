HIRSIZLIK

17.07.2024 tarihinde, saat 13.30 sıralarında, Demrihan’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden E.C.D.(E-43)’nin, market içerisinde satışa sunulan 525 TL değerindeki ikili traş bıçağını alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

24.07.2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Karakol Mahallesinde, M.A.(E-25) trafik konusunda aralarında çıkan tartışma neticesinde T.A.(E-23) ve O.E.(E-21)’nin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle söz konusu şahısları ciddi şekilde darp edip T.A’nın sağ elmacık kemiğinin kırılmasına sebebiyet vermiştir. M.A.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

26.07.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Girne’de Şht. Kemal Sokak üzerinde İ.D.(E-34), 327 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada,

26.07.2024 tarihinde, saat 20:20 sıralarında, Gazimağusa’da, M.M.(E-22) (nefes örneği vermeyi reddetti), Gazimağusa Devlet Hastanesinin araç park yeri içerisinde alkollü içki tesiri altında olduğu sırada,

27.07.2024 tarihinde saat 00.50 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde B.K.(E-21) de 285 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, aleyhlerindeki soruşturmalar devam etmektedir.

POLİSE YALAN BİLGİ VERMEK

17.07.2024 tarihinde, Lapta’da, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, G.C.A.(K-20), kardeşi D.N.A.(K-19)’nın kullanımındaki araç ile trafik kazası yaptığı halde, bahse konu aracı kaza anında kendisinin kullandığı yönünde görevli polislere yalan beyanda bulunmak suretiyle polise yalan bilgi verdiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KUMARHANEDE BULUNMAK VE BULUNULMASINA MÜSAADE ETMEK

26.07.2024 tarihinde, İskele Bölgesinde faaliyet gösteren altı kumarhanede polis tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

26.07.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen altı kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 27.07.2024 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Ayhan TOPALOĞULLARI (E-24), 127 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GJ 959 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak narenciye bahçesini çevreleyen tel örgülere ardından da ağaçlara çarparak yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan İbrahim KAŞIKÇI (E-30), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, araç sürücüsü Ayhan TOPALOĞULLARI ise tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 26.07.2024 tarihinde, saat 15:40 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, Mustafa OREL (E-40), yönetimindeki SV 351 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Ömer TANRIVERDİ (E-65)’ye çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Ömer TANRIVERDİ kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde, sol köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 374 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

26.07.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,895 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 374 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 29 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

143’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

32’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

2’si sigortasız araç kullanmak

20’si aracın ışık kurallarına uymamak,

5’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,

127’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.