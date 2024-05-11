TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS, AĞIR YARALAMA, KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMAK VE SARHOŞLUK

11.05.2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bar önünde, kendisini mekandan dışarıya çıkardıkları gerekçesiyle, E.K.(E-21) 183 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile söz konusu barda güvenlik görevlisi olarak çalışan K.P.(E-25)’yi sol göğüs kısmından ağır şekilde yaralayıp taammüden adam öldürmeye teşebbüs ettikten sonra, bıçağı yine barda çalışan Y.U.(E-22)’ya doğru sallayıp sol omuz kısmından yaralanmasına sebep olmuştur. Olay sonucu yaralanan K.P. ve Y.U., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmışlardır. E.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARUFU

1. 10.05.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından F.Ö.(E-27)’nun üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 10.05.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.C.İ.(E-20), A.A.D.(E-20), Ş.M.(E-20), H.E.K.(E-20), İ.A.(E-20) ve İ.B.M.(E-25)’nin üzerlerinde ve kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramalarda, tasarruflarında toplam 1 kilo, 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

10.05.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne’de, CÖŞ Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Ö.Y.(E-44)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, bir adet kurusıkı tabanca, tabancaya ait şarjör ve toplam 11 adet kurusıkı mermi tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ ALKOLLÜ İÇKİ TASARRUF ETMEK VE SATMAK

11.05.2024 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir barda CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan kontrolde, işletmenin yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, muhtelif markalardaki alkollü içkilerin tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edilmiştir. Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.





YANGIN

1. 10.05.2024 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Serdarlı’da, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas edip atılan kıvılcımların yerdeki kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 2 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ve 3 adet servi ağacı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2. 10.05.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Güzelyurt Derevasyon bölgesinde meydana gelen yangın sonucu, toplam 25 adet zeytin, 28 adet nar, 45 adet narenciye, 1 adet dut ve 1 adet incir ağaçları ile 51 adet narenciye fidanı, kamışlıklar, kuru otlar, biçilmemiş arpalar, anızlar kuru otlar, çapa makinesi ve ilaçlama tankı yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 10.05.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefke’de Derviş Efendi Sokak üzerinde, elektrik yüksek gerilim hattı tellerinin kopup yere düşerek, kuru otlara temas edip otları tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, toplam 54 adet narenciye, 3 adet çınar, 1 adet ceviz, 1 adet badem, 1 adet incir ve 2 adet yeni dünya ağaçları ile 14 adet narenciye fidanı, kuru otlar ve kamışlıklar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

4. 11.05.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, İskele’de bir apartman dairesinin balkonunda, muhtemelen klima dış ünitesine ait elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 2 adet klima dış ünitesi yanarak zarar görürüken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise balkon duvarları ile 2 adet alüminyum pencere camı zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

10.05.2024 tarihinde, 18:30 sralarında, Cengizköy’de Cemal Eruç Caddesi üzerinde, Tülay DUMLUPINAR (K-37) 215 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JY 818 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Uluç BAŞAR(E-45) yönetimindeki TMS 890 plakalı otobüs aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan JY 818 plakalı araç sürücüsü Tülay DUMLUPINAR, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmasına müteakip tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 611 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

10.05.2024 tarihinde ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 2,562 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 611 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutklanmış ve 43 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

459’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

29’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

10’u sigortasız araç kullanmak,

2’si trafik ışıklarına uymamak,

2’si tehlikeli sürüş yapmak ve

47’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.