Lefkoşa’da uyuşturucu…Bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da aracında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve sarma sigara bulunan M.A.H.I.(K-22) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da bugün sabaha karşı saat 01.30’da trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.A.H.I.’nın (K-22) şüpheli hareketleri sonucu aracında ve üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara tespit edildi.

Uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere polis tarafından emare olarak el konuldu.

- Yalova-Ozanköy maçında kavga…Bir kişinin dişi kırıldı

Bostancı’da oynanan Yalova-Ozanköy maçının ilk yarısı sonunda gerginlik yaşandı. İ.H.(E-31), Ozanköy takımı sporcusu K.Ç.’nin (E-25) yüzüne yumruk vurarak, bir dişinin kırılmasına sebep oldu.

Dün saat 17.00’de meydana gelen olay sonrası, İ.H. tutuklandı.

-İkamet izinsiz 8 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde ise, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen toplam sekiz kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Lefkoşa’da araç yangını

Lefkoşa’da dün 13.30’da Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde, Görkem Gülderen kullanımındaki CH 309 plakalı salon araç park halindeyken yandı.

Aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı düşünülen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, aracın makine bölümündeki elektrik ve plastik aksamları yandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.