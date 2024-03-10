KKTC’de kaçak kalan 2 kişi tutuklandı

Polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda; KKTC’de kaçak kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İşyeri kapatma saatine uymayan üç işletme ile müzik yayın izni olmadığı halde, ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yapan bir eğlence mekanı işletmecileriyle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Cumartesi gecesi ve bu sabah saatlerinde sürdürülen polis denetimlerinde tespit edilen yerlerle ilgili soruşturma sürüyor.

-Yangın…

Güngör’de bir ağılda park halinde bulunan kepçe araçta, makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucunda yangın meydana geldi.

Dün saat 17.45 sıralarında meydana gelen ve İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda kepçe araç ile 40 sano rulo balya yandı.

Soruşturma devam ediyor.