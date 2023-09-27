Polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz olarak ülkede olduğu tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak, yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, 25 Eylül’de, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Sahte Belge Düzenlemek ve Sahtekarlıkla Para Temini

19 Ağustos’ta Lefkoşa’da, A.G.(E-23)’nin dolandırmak kastı ile yurt dışında bulunan bir şahsa çalışma ön izni çıkaracağı vaadinde bulunduktan sonra, sahte banka teminat mektubu düzenlemek suretiyle bir şahıstan sahtekarlıkla 1500 Euro nakit para temin ettiği tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı.

-Sahtekarlıkla Para Temini

06 Eylül–22 Eylül arasında, Facebook sosyal paylaşım uygulaması üzerinden, bir facebook kullancısı tarafından gerçekte Güzelyurt’ta kiralık evi olmadığı halde dolandırmak kastı ile sahte kiralık ev ilanı paylaşmak suretiyle, yazıştığı bir şahsa ev kiralayacağı yönünde beyanda bulunduktan sonra, verdiği banka hesap numarasına ev kira ücreti olarak para havale edilmesini sağlayarak, toplam 108.000 TL parayı sahtekarlıkla temin etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ö.(E-41) ve M.K.F.A.(E-25) tutuklanarak çıkarıldıkları mahkemede, aleyhlerinde iki günlük tutukluluk emri verildi.

-Vahim zarar, ciddi darp ve sarhoşluk

Dün saat 21:00 sıralarında, Lefke’de, birlikte kalmakta oldukları ikametgah içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu H.A.(E-42) 268 miligram alkol içki tesiri altında olduğu sırada, F.A.(K-40)’nın vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde dap edip burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. H.A.(E-42) tutuklandı.

-Hırsızlık

Temmuz ve Eylül 2023 ayları içerisinde, Alayköy’de faaliyet gösteren bir su dağıtım şirketinde çalışmakta olan A.C.U.(E-39)’nun, kendi çalıştığı şirkete ve başka bir şirkete ait olup, şirket deposunda muhafaza edilen 37,915 TL değerinde, muhtelif sayıdaki dolu 19 litrelik damacana ve 1,5 litrelik şişe sularını çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Bu arada, 25 Eylül saat 12:30 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren restoran içerisinde bir şahıs tarafından unutulan kablosuz cep telefonu kulaklığı çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen F.M.O. (K-19) tespit edilerek tutuklandı. . Yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca, F.M.O’nun ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

-Sarhoşluk

Saat 01:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda bulunan bir sitenin araç park yeri içerisinde, B.D.(K-33) 244 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, sessiz olması için kendisini uyardığı gerekçesiyle, aynı sitede ikamet eden bir kadın şahsın ikametgahının kapısını kasten tekmeleyip içeriye izinsiz olarak girerek, evin mutfak odasında bulunan iki kül tablası ile iki kaseyi, kasten kırmak suretiyle de hasara uğrattı. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.