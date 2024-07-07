Gemikonağı’nda arabasını durduran polisin yaralanmasına neden olan 39 yaşındaki Ö.A. tutuklandı.

Gemikonağı’nda dün Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol noktasını fark edip yönetimindeki NP 430 plakalı araçla yol içinde dönüş yaparak ayrılan araç sürücüsü, polis tarafından takip edilerek durduruldu.

Aracından inip alkol testi için nefes örneği vermeye davet edilen sürücü, inmeyip aracını kasten hareket ettirerek, polis memurunun araçla birlikte sürüklenerek yola düşüp yaralanmasına sebep oldu.

Olay sonucu yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından taburcu oldu.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, NP 430 plakalı araç yol kenarında terk edilmiş bulunarak emare olarak alınırken, araç sürücüsünün de Ö.A. olduğu tespit edilerek, tutuklandı.

-Çatalköy'de otel lobisinde rahatsızlanan kişi kurtarılamadı

Çatalköy’de dün aniden rahatsızlanan 55 yaşındaki Nejat Kemal Yaycılı, yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre bir otelin lobisinde rahatsızlanarak ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nae kaldırılan Yaycılı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yaycılı’nın ölüm sebebi yapılacak otopside tespit edilecek.

-İskele’de kavga

İskele Boğaz’da faaliyette olmayan bir otelin deniz kıyısında dün yaşanan kavgada, iki kişi yaralandı.

Aralarında yaşanan tartışma sonucu V.S.(E-45) kanunsuz olarak elinde taşıdığı ahşap sopayı M.N.’nin (E-72) başına vurarak, ciddi şekilde darp edip, elmacık kemiği ile çene bölgesinde kırıklar ve kafasında kesi oluşmasına neden oldu. M.N. ise, V.S.’yi yumruklayarak ciddi şekilde darp etti.

M.N. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alınırken, V.S. tutuklandı.

-KKTC’de ikamet izinsiz bulunan 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis ekipleri tarafından dün yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz bulunan 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Yeniboğaziçi’nde arazi yangını

Yeniboğaziçi’nde, St. Barnabas Kilisesi’nin kuzey doğusunda bulunan bir arazide dün çıkan yangında yaklaşık 55 dönüm anız, 5 dönüm kuru ot ve 3 rulo balya yandı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.