İskele ve Gazimağusa’da meydana gelen hırsızlık ile sarhoşluk ve rahatsızlık olaylarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

- 4 şişe alkollü içki ile 6 adet ziynet eşyasını çaldı

Polis basın bültenine göre, 10 Aralık tarihinde İskele’de bir şahsa ait ikametgahın kapısını suç işlemek kastıyla açarak, 4 şişe alkollü içki ile 6 ziynet eşyasını çaldığı tespit edilen E.A. (K-54) tutuklandı.

- Gazimağusa’da 58 paket köpek maması çalındı

Gazimağusa’da 4 Aralık'ta bir işyerinin bahçesinde muhafaza edilen 58 paket köpek mamasının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen İ.Ö. (E-38) tespit edilerek tutuklandı.

- Alkollü içki tesiri altında çevreye rahatsızlık verdi

Öte yandan, dün saat 19.00 sıralarında Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda, 189 miligram alkollü içki tesiri altında çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen V.D. (E-45) tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.