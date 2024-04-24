Girne’de dün meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay dün Girne’de Zafer Sokak’ta bulunan bir eve girilerek, ev içerisinde kasada bulunan muhtelif ziynet eşyalarının çalınmasıyla meydana geldi.

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.A.(E-22) ve G.Ç.’nin (E-22) tespit edilerek tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Sahtekarlıkla çalıştıkları kumarhaneden para temin eden kişilerin benzer suçları tespit edildi

Temmuz 2022-Mart 2024 dönemi içerisinde Girne’de çalıştıkları kumarhane için bir reklam şirketinden alınan ürünleri fazla göstererek, 228 sahte faturayla kumarhaneden 101 bin 89 ABD doları nakit para temin ettiği tespit edilerek tutuklanan B.Ü.(E-46) ve H.A.’nın (E-36) diğer sahtekarlıkları da tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, şahısların Eylül 2023-Mart 2024 tarihleri arasında başka bir işletmeden yine aynı yöntemle 208 fatura sahteleyip, kumarhaneden 49 bin 608 ABD doları nakit para temin ettiği tespit edildi, soruşturma devam ediyor.

- İkamet izni olmayan 5 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ikamet izinsiz olarak ülkede ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

- Kayıp olduğu bildirilen 15 yaşındaki Ası bulundu

Pazartesi gününden beri kayıp olduğu bildirilen 15 yaşındaki Emine Ası’nın bulunduğu duyuruldu.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.