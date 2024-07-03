Kayıp olduğu bildirilen Akar bulundu

Alaniçi’nde yaşayan ve dünden beri kayıp olduğu bildirilen İlknur Akar (K-42) bulundu.

-Cameron'un ölüm nedeni “Gıda Aspirasyonu, Asfiksi”

Pazartesi günü Alsancak’ta evinde hayatını yitiren Carole Ann Cameron’un (K-82)’un otopsisinde ölüm nedeninin “Gıda Aspirasyonu, Asfiksi” olduğu belirlendi.

-Dikmen’de araç yangını…

Dikmen Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde seyir halindeki LV 881 plakalı van araçta, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapmasından kaynaklandığı düşünülen yangın meydana geldi.

Bugün saat 11.00 sıralarında, Erkan Aydın yönetimindeki araçta meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında aracın motor bölümünde bulunan elektrik ve plastik aksamlar ile ön kaput zarar gördü.

Polis açıklamasına göre, olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.