Girne’de sakin İbrahim Derviş (E-65) ikametgahında rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün 19.00 sıralarında meydana geldi.

Diğer polisiye haberler:

-Girne’de hırsızlık

Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı markette müşteri olarak giderek, toplam 3 şişe alkollü içki çalan iki erkek şahıstan S.Z.(E-20) tutuklandı, diğer zanlı ise aranıyor.

Olay 17-18 Ocak tarihlerinde meydana geldi.

-Girne’de kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 11 kişi tespit edildi

Girne'de faaliyet gösteren üç ayrı kumarhanede dün polis tarafından yapılan kontrollerde, kumarhanelere girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-21 yaşındaki Muharrem Karabaşak kayıp

Öte yandan 8 Şubat tarihinde, saat 17.00’de Boğazköy’de sakin 21 yaşındaki Muharrem Karabaşak’ın (E) ikametgahından ayrılarak, geri dönmediği, adı edilenin arandığı bildirildi.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları ise devam ediyor.