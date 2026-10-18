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PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI, TAKLA ATTI

Lefkoşa’da Mecidiye Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün park halindeki araca çarpmasının ardından araç tavanı üzerine devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi edilip taburcu edildikten sonra tutuklanaram mahkeme huzuruna çıkarıldı.

KAZANIN AYRINTILARI MAHKEMEDE AKTARILDI

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Lefkoşa Trafik Şubesi Trafik Tahkikat Birimi’nde görevli polis memuru Ali Karadamar olayın 17 Ekim 2026 tarihinde saat 15.55 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, Lefkoşa’da sakin E.İ.’nin (39), yönetimindeki AA 922 Y plakalı salon araçla Mecidiye Sokak üzerinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini belirtti. Polis, aracın yolun sağ kısmında doğu istikametine dönük şekilde park halinde bulunan Cihan Kaya’nın sorumluluğundaki HA 123 plakalı aracın sol arka kısmına çarptıktan sonra tavanı üzerine devrilerek durduğunu aktardı.

SÜRÜCÜ YARALANDI, ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Kaza sonucu yaralanan sürücü E.İ.'nin, olay yerine gelen ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydeden polis, acil serviste yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini kaydetti. Polis, kazada AA 922 Y plakalı araçta yaklaşık 250 bin TL, HA 123 plakalı araçta 80 bin TL ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait dört park engelleyici demir direkte ise yaklaşık 4 bin TL tutarında hasar meydana geldiğini kaydetti.

ZANLIDAN KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Polis, derdest emri gereği tutuklanan zanlıdan alkol ve uyuşturucu testi amacıyla kan örneği alındığını belirtti. Polis, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan zanlının, 17 Eylül 2026 tarihinde KKTC’ye 90 günlük turist vizesiyle giriş yaptığı ve ülkede turist statüsünde bulunduğu mahkemeye aktarıldı. Polis, tahkikatın bu aşamada tamamlandığını belirterek zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

MAHKEMEDEN TEMİNAT KARARI

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspatı vücut yapmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 500 bin TL'lik şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.