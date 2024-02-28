Lefkoşa ve İskele polis müdürlüklerinin sorumluluk alanları içerisinde dün 20.00-00.00 saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş ve trafik denetimlerinde kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak toplam 41 kişi tespit edilirken, toplam 104 araç ise trafikten menedildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 27 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, bin 210 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerin 115’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 2’si alkollü içki tesiri altında, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 71’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si emniyet kemeri takmadan, 62’si seyrüsefer ruhsatsız, 18’i sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 4’ü kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerine uymamak olmak üzere toplam 428’i çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 85 araç ise trafikten menedildi.

-İskele

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında ise; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 648 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerin 48’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 1’i alkollü, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 144 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde, 1 sürücü tutuklandı, 19 araç ise trafikten menedildi.

-İkamet izinsiz 8 kişi tutuklandı

Öte yandan ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 8 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de kazaya sebep olan alkollü sürücü tutuklandı

Girne’de dün akşam 23.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 209 promil alkollü sürücü Bahattin Özelcanat (E-42) tutuklandı.

Kaza, Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde Bahattin Özelcanat’ın (E-42) 209 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RT 366 plakalı salon aracıyla karşı istikametten gelen araçların geçmesini beklemeden yolun sağında bulunan araç park yerine dikkatsizce dönüşe geçmesi ve o esnada karşı istikametten gelen Ali Bal (E-46) yönetimindeki FR 772 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan olmazken, RT 366 plakalı araç sürücüsü Bahattin Özelcanat tutuklandı.

Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.