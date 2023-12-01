Türkay Kızılgök’ün ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği

Girne’de Açık Pazar alanı içerisinde tezgah kurduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Türkay Kızılgök’ün ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, Kızılgök önceki gün yaşamını yitirmişti.

-İkamet izinsiz 8 kişi tutuklandı

Polis tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 8 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Sabaha karşı meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bugün sabaha karşı meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bugün sabaha karşı saat 01.00 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nda meydana gelen ilk kazada, 24 yaşındaki Hasan Tayıb Semir yaralandı.

Kaza, Semir’in ER 751 plakalı salon aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol solundan çıkıp toprak sete çarptıktan sonra savrularak elektrik direğine çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle kırılan elektrik direği üzerindeki trafonun bahse konu aracın üzerine düşmesi sonucu, araçta yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu bahse konu araç, elektrik direği ile trafosu tamamen yandı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hasan Tayıb Semir kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, Acil Serviste müşahede altına alındı.

Öte yandan sabaha karşı saat 02.00 sıralarında, Gönyeli’de 287 promil alkollü sürücü Ratip Roşhan Akargöl (E-37) yönetimindeki LY 886 plakalı salon aracıyla U dönüşü yaptığı sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyeti kaybederek yolun solundan çıkarak kaldırım üzerindeki akasya ağacına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, Akargöl tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.