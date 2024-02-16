Trafikte polisten 2 tutuklama, 30 araca trafikten men cezası

Polisin dünkü denetimlerde rapor ettiği 370 sürücüden 219’unun süratli araç kullandığı belirlendi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, polis dün ülke genelinde 1692 araç sürücüsünü kontrol ederek 370 sürücü hakkında yasal işlem başlattı.

Sürücülerden 219’unun süratli, 7’sinin alkollü olduğu belirlenirken, 4 sürücünün ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 6 sürücünün de sigortasız araç kullandığı tespit edildi.

-2 tutuklama…30 araca trafikten men cezası

Sürücülerden 12’si cep telefonu kullanmaktan, 2’si emniyet kemeri takmamaktan, 11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan ve 109’u diğer trafik suçlarından rapor edilirken, 2 sürücü tutuklandı, 30 araç da trafikten men edildi.