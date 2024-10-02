POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE PES DEDİRTTİ

Sokaktakı alkolik kişiler sağlık ve polis ekiplerini saatlerce meşgul ediyor ..

Ergün Yahat

Ülkemizde 24 saat durmaksızın vatandaşın sağlığı ve güvenliği için görev yapan ekipler son zamanlarda birde sokaklarda hızla artış gösteren alkolik kişiler ile baş etmeye devam ediyor.

Dün Gazimağusa'da Anıt Çemberi yanında park içerisinde yatan birini gören vatandaşlar önce sağlık ekiplerini aradılar olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin alkol tesiri altında yattığını belirlenmesinin ardından durum hemen polise bildirilmesi sonrasında kısa sürede olaya yerine gelen Gazimağusa adli şube polis müdürlüğü ekipleri alkol alan kişiyi güvenli bir şekilde evine bırakmak için alıp götürürken olayı izleyen vatandaşlar ne günlere kaldık polis ve sağlık ekiplerimiz neler ile uğraşıyor dediler ...