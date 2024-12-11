(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma Tasarruf” suçlarından tutuklanan Abdullah Barmou bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Erkan Yılmaz mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 7 Aralık’ta, saat 19.45’te, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekibinin devriyede bulunduğu bir sırada yol kenarında durmakta olan Gönyeli’de sakin Abdullah Barmou’nun üzerindeki siyah renk prada marka omuz çantası içerisinde ve üzerinde yapılan arama da omuzundaki prada marka çanta içerisinde yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ve Rayane Chharat’a ait sürüş ehliyeti tespit edildiğini söyledi. Polis, Barmou’nun Gönyeli Dumanlı sokaktaki 14 numaralı ikametgahında yapılan aramada ise ikametgahın salon kısmında komodin üzerinde 2 adet şeffaf naylon içerisinde yaklaşık bir buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde çantada ehliyeti bulunan Rayane Chharat’ın tutuklandığını, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısının tespit edilemeyerek, serbest bırakıldığını söyledi. Polis, uyuşturucu maddelerin de analize gönderildiğini kaydetti. Polis, zanlının ifade verip, uyuşturucuyu içmek için tasarruf ettiğini söylediğini açıkladı.

Soruşturmanın sürdüğünü, zanlının uyuşturucuyu nereden ve kimden temin ettiğinin araştırıldığını ve beklenen analiz sonuçları olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.