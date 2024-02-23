Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği, trafik denetimi yapıldığı esnada, ehliyetsiz bir sürücünün trafik kontrolünden ve alacağı cezadan kaçmak maksadıyla, “dur” ihbarında bulunan görevli polis mensubunun üzerine aracını kasten sürerek, çarpıp yaralanmasına sebep olmasının kabul edilemez ve vahim bir olay olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Yusuf Zeki Turan yaptığı yazılı açıklamada, talihsiz olayda ciddi şekilde yaralanan polise geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.

Turan açıklamasına şöyle devam etti:

“Görev ve sorumluluklarının bilinci içerisinde, her türlü olumsuzluğa rağmen halkın huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan polis mensuplarının bu şekilde kendini bilmez ve yasa tanımaz kişilerce mesleki onur ve haysiyetinin ayaklar altına alınmasına seyirci kalmayacağımızı, söz konusu sorumsuz sürücünün yargı sürecinin takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini isteriz.

Unutulmamalıdır ki, polise kalkan el devlete kalkmış eldir ve bunun en güzel cevabını, KKTC hukuk devletinin teminatı olan yüce mahkememiz tarafından verileceğine inancımız tamdır.”