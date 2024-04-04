Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında dün 19.00 -24.00 saatleri arası eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre, Lefkoşa’daki denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Araçlarında yapılan aramalarda, kanunsuz olarak tasarruflarında tecavüzi alet (ahşap sopa) ve bıçak bulundurup taşıdıkları tespit edilen 3 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmesi yasak 33 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde, toplam 1260 araç sürücüsü kontrol edildi ve 100’ü yasal hız sınırı üzerinde, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 49’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 34’ü seyrüsefer ruhsatsız, 11’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 1’i işletme izinsiz yolcu taşımak (korsan taksi) olmak üzere toplam 345 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı ve 48 araç trafikten men edildi.

-İskele'deki denetimler

Polisin İskele’de kumarhanelerdeki denetimlerinde ise, kumarhaneye girmesi yasak 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde toplam 420 araç sürücüsü kontrol edildi ve 70’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan, 18’i seyrüsefer ruhsatsız, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 131 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 18 araç ise trafikten men edildi.