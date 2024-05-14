Güney Lefkoşa’da ikamet eden 43 yaşındaki bir İranlı'nın, tasarrufunda silah bulundurmak suçundan tutuklandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta 8 yıldır yaşayan 43 yaşındaki İranlı'nın, polis tarafından tasarrufunda, kullanıma hazır tabanca bulduğunu yazdı.

Gazete polisin, İranlı'nın geçmişinin araştırılması için çalışmalara başladığını da belirtti.

Habere göre Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesi, İranlı hakkı sekiz gün tutukluluk emri verdi.

-Limasol'da öğretmen öğrencisine cinsel tacizde bulundu

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Limasol’daki bir lisede görev yapan öğretmenin, bir kız öğrenciye yönelik cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle açığa alındığını yazdı.

Habere göre bahse konu öğretmen, kız öğrencisini dudaktan öpmekle suçlanıyor.

-Tabanca taşıyan gençler

Öte yandan Alithia gazetesi Baf’ta 16 yaşındaki bir gencin, yine reşit olmayan 14 ve 16 yaşlarındaki iki gence tabanca doğrultması sonucu tutuklandığını yazdı.

Gazete bir başka olayda ise “Mağusa bölgesinde” 17 yaşındaki bir gencin, tasarrufunda tabanca bulundurduğu gerekçesiyle polis tarafından tutuklandığını belirtti.