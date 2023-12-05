ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI

05.12.2023 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Akdoğan - Vadili Anayolu üzerinde, yol bakım ve onarım çalışmaları sırasında, Muhammad ZAMAN (E-43), kullanımındaki mini damperli tipi iş aracı ile Akdoğan istikametinden Vadili istikametine doğru yolda ilerlediği sırada, aynı şirkette çalışan ve yol içerisinde yaya olarak durmakta olan Sujeeva Deepal WARNAKULASURIYA MAHALEKAMGE FERNANDO(E-40)’ya çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Sujeeva Deepal WARNAKULASURIYA MAHALEKAMGE FERNANDO kaldırıldığı, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsü Muhammad ZAMAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

2022-2023 yılları arasında Gönyeli-Yenikent'te faaliyet gösteren bir parfümeri satış mağazasında çalışan G.K.(K-48)’nin, yapmış olduğu parfüm satışlarından tahsil etmiş olduğu toplam 197,450 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek çaldığı tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerinde bahse konu şahıs 05.12.2023 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

29.11.2023 tarihinde, Gönyeli’de faaliyet gösteren giyim mağazasına müşteri olarak giden N.K.(K-21) ve P.Z.Y.(K-22), iş yeri içerisinde satışa sunulan toplam değerleri 2860 TL olan, bir adet kadın ceketi, bir adet kadın kazağı ve bir adet elbiseyi alıp ödeme yapmadan dışarı çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI DÜZENLEME YASASINA AYKIRI HAREKET

21.11.2023 tarihinde, Gazimağusa’da, G.U.(E-63)’nun kendisine ait ınstagram sosyal medya hesabı üzerinden, her av günü için ilgili yasada belirtilen avlanabilecek yasal sayının üzerinde ölü av hayvanı içeren görseli paylaştığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS

04.12.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Çatalköy’de Deniz Sokak üzerinde, Fırat ALADAĞ (E-17) zeytin toplamak maksadıyla ağaca çıktığı esnada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır. Fırat ALADAĞ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Devlet Hastanesinde yapılan muayenesinde, sağ bacağında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

04.12.2023 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Girne’de sakin Xinqiao CHEN (E-50), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

04.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.