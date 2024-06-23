Lefkoşa’da “soygun, kasti hasar ve ciddi darp” olayında 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Lefkoşa’da Yurdaışık Sokak’ta, E.Ş.(E-18), A.K.(E-18) ve N.M.(K-22) henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı L.K.’yi (E-25) sokakta yürüdüğü esnada ciddi şekilde darp edip, giymiş olduğu tişörtü yırttı ve kullanımında bulunan cep telefonunu zorla alıp, çaldılar. Olay polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Ani ölüm sebebi kalp

Lefkoşa’da ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu ailesi tarafından götürüldüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Naznı Zaidi’nin (K-64) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "akciğer hastalığı, kalp krizi ile birlikte dolaşım ve solunum yetmezliği" sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli’de 282 adet patlayıcı bulundu

Gönyeli’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, M.Y.’nin (E-22) kullanımındaki aracında ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren toplam 282 adet patlangaç tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da işletme kapatma saatine uymamak

Lefkoşa’da bugün 03.15-03.35 saatleri arasında gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, Polis ekipleri tarafından işyerlerine yönelik yapılan denetimlerde, toplam 3 işyerinin işletme kapatma saatine uymayarak faaliyette oldukları tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

-İskele’de izinsiz alkollü satış

İskele’de bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, Bafra’da Polis ekipleri tarafından bir işyerinde yapılan kontrolde, işletmenin yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde muhtelif markalardaki alkollü içkiyi tasarruf edip satışa sunduğu tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

-İskele’de tecavüz-i alet taşımak

İskele’de bu sabah gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, Polis ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan L.O.’nun (E-43) kullanımındaki araçta yapılan kontrolde, tasarrufundaki tecavüz-i alet olan bir adet nacak ve çapayı taşıdığı tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 16 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.