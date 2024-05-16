Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da başkanı olduğu Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği’nde görevli C.T isimli kadını taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Kurumanastırlı, “Cinsel taciz” , “Cinsel saldırı” suçlamalarıyla dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Yusuf Bilgeç, mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği’nde saat 10.00’da C.T isimli kadına hitaben, “Çok güzel gancıksın. Eşim rahatsız. Seks ihtiyacım var” diyerek cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının, mutfağa giden kadının arkasından gidip, beline sarılarak göğüslerine dokunup, boynundan öperek, cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, C.T.’nin cep telefonunda konu suçla ilgili kayıt olabileceğinden emare alındığını ve Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini kaydetti. Polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlının suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, 2029 yılına ait iki adet itale-i lisan suçundan dosyası bulunduğunu kaydeden polis, zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.