Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken valizinde muhtelif marka ve miktarda cinsel gücü artırıcı ve yeşil reçeteye tabi hap ve ilaçlar bulunan B.K.(K-21) tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, bu sabah meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-İzinsiz işletmelere yasal işlem

Polis tarafından dün iş ve eğlence yerlerine yapılan denetimlerde, 3 iş yerinin ruhsatı olmadan içki sattığı; 1 iş yerinin ise izinsiz müzik yayını yaptığı tespit edildi. Bahse konu iş yerleri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde KKTC'de kaçak kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.