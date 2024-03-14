Girne’de trafik kazası… 1 yaralı

Girne’de dün 12.30 sıralarında Şehit Özdemir Özocak Sokak’ta, Özkan Konca (E-67) yönetimindeki PN 629 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kaldırımda yürüyen ve kaldırım üzerinde bulunan çöp konteyneri nedeniyle yola giren yaya Filiz Gümüşburun’a (K-62) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Gümüşburun, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Kolan Hastanesi’ne sevk edilerek sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle tedaviye alındı.

-Çatalköy’de trafik kazası … 1 yaralı

Çatalköy’de dün 16.30 sıralarında Düzkaya Caddesi’nde, Mehmet Kurtman (E-45), yönetimindeki NP 749 plakalı motosikletle doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Kurtman, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinden ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

-Alkol testi yaptırmayı reddeden sürücü tutuklandı

Gazimağusa’da dün gece 02.00 sıralarında İbrahim Hasan Caddesi’nde, Umut Bey (E-26), yönetimindeki NK 745 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarptıktan sonra kaza yerinde durmayarak ayrıldı.

Kazanın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, araç sürücüsü Gazimağusa’da tespit edildi, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiğinden dolayı tutuklandı.

-Asayiş ve trafik denetimleri…

Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, 475 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı, 12 kişi tutuklandı.

Asayiş denetimleri kapsamında ülkede ikamet izinsiz tespit edilen 8 kişi, şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilen 1 kişi ve kullanımındaki GKRY plakalı aracı gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Trafik denetimlerindeyse, toplam 1957 araç sürücüsü kontrol edildi; çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 475 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 2 sürücü tutuklanırken 45 araç da trafikten men edildi.

Raporlar, 256 kez yasal hız sınırı üzerinde süratli, 16 kez alkollü içki tesiri altında, 1 kez sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 11 kez emniyet kemeri takmadan, 20 kez seyrüsefer ruhsatsız, 8 kez sigortasız araç kullanmak, 75 kez sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1 kez trafik ışıklarına uymamak, 3 kez kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerine uymamak ve 84 kez de diğer trafik suçlarından uygulandı.