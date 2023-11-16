Girne’de faaliyet gösteren bir işletmede çıkan yangın zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’deki bir işletme içerisinde dün akşam, mutfakta bulunan çalışır durumdaki su sebili motorunun muhtemelen kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, bahse konu su sebili, perde ve muhtelif elektrik kabloları yanarken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise mutfağın duvarları islendi.

-Gazimağusa’da park halindeki otobüste yangın...

Gazimağusa’da bu sabah, Otobüs Terminaline ait araç park yerinde, park halindeki TPT 862 plakalı otobüste henüz tespit edilemeyen sebepten yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, bahse konu aracın ön göğüs bölümündeki tüm elektrik aksamları, şoför ile sol ön yolcu koltukları yandı.

Çıkan duman ve ısıdan dolayı ise tavan döşemesi ve tüm aracın içi islendi. Ön camı ile kapı camları da ısıdan dolayı patladı.