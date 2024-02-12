Küçükkaymaklı’da sakin 67 yaşındaki Mırzaahmad Mansourı dün saat 10.30 sıralarında ikametgahı içerisinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma devam ediyor.

-Girne’de bıçakla yaralama… 1 kişi tutuklandı

Girne’de S.İ. (E-42) dün tartıştığı K.U.’yu (E-43) tasarrufunda bulundurduğu bıçakla sol bacak üst baldırından yaraladı.

Adı geçen şahıs dün Girne’de tespit edilerek, tutuklandı.

-Kendini polis olarak tanıttı, sahtekarlıkla para temin etti

Girne’de E.K.'nin (E-34), polis olmadığı halde kendisini polis olarak tanıtıp, eşinin hasta ve paraya ihtiyacı olduğu yönünde sahte beyanda bulunarak 7 bin 680 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

E.K.'nin, benzer suçlardan önceden tutuklandığı belirtildi.

-Kanunsuz avlanan iki kişiye idari para cezası

Mehmetçik - Çayırova köyleri arasındaki 11 numaralı av bölgesi içerisinde dün saat 09.30 sıralarında, S.C. (E-41) ve H.Ö.’nün (E-51), baraj ve göletlerden 500 metre uzakta avlanması gerekirken, Mehmetçik Göleti çevresind kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslara idari para cezası kesildi.

-İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda ikamet izinsiz 3 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.