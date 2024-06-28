Akdoğan ve Atlılar köyünde arazi yangınları çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, Akdoğan köyünün kuzey kısmında ve Atlılar’ın ağıllar bölgesinde meydana gelen ik yangın, toplam 22 dönüm anız, 6 adet rulo balya ve 13 adet kare balya yandı. Yangınlar İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-Girne-Lefkoşa yolunda kazada iki kişi yaralandı

Lefkoşa Girne yolunda salon aracın, motosiklete çarpası sonucu, motosikletteki iki kişi yaralandı.

Polise göre, dün 22:00 sırlarında, Lefkoşa-Girne yolunda, Güney Özağaçhanlı (E-21), yönetimindeki GM 257 plakalı salon araçla, sağ şeritten sol şeride geçerken, sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden, Kurtuluş Tatar (E-26) yönetimindeki US 945 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan, yolcu Seyide Abu El Afiye Kolan Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Kurtuluş Tatar ise, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altında. GM 257 plakalı araç sürücüsü Güney Özağaçhanlı tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-İzinsiz döviz alım satımı yapan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde, H.L.(K-40)’nin yetkili makamdan izinsiz olarak döviz alım-satım işlemi yaptığı tespit edildi. H.L. tutuklandı.

-Marketten hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarkete önceki gün müşteri olarak giden D.T.(K-26)’nin, market içerisinde satışa sunulan toplam 1953.87 TL değerindeki muhtelif ürünü alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldığı tespit edildi.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs Girne Limanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tutuklandı.

-İkamet izinsiz iki kişi tespit edildi

Ülke genelinde Polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü ve ikamet izni olmayan 2 kişi tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.