Gazimağusa’da, başkasının aracına sopa ile vurup hasar veren şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün akşam Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, A.H.A. (E-25) kullanımındaki araç ile seyir halinde olduğu sırada, daha önceden aralarında sorun olan B.E.’nin (E-44) kullanımındaki aracın solundan yaklaşarak, tasarrufunda bulundurduğu sopa ile B.E.’nin kullanımındaki aracın sol kapısına, dikiz aynasına ve ön kaputuna kasten vurarak söz konusu aracı hasara uğrattı. A.H.A. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde önceki gün Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Pile’de yangın

Pile’de faaliyet gösteren prefabrikten imal bir kafenin mutfağında, muhtemelen faal durumdaki gaz ocağı üzerinde bulunan tava içerisindeki sıvı yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın SBA İtfaiyesi ve GKRY İtfaiyesi tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, bahse konu kafe binası ve içerisinde bulunan tüm kafe malzemeleri ile eşyalar tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor.

-Tuzla’da yangın

Tuzla’da da St. Barnabas Yolu yakınlarında meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 30,5 dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş buğday, 2 dönümlük alan içerisindeki anızlar ve 4 rulo balya tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.