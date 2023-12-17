ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (İNTİHAR )

16.12.2023 tarihinde, 07:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Nurcan TELLİ (K-43) intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

EV AÇMA, HIRSIZLIK, KASTİ HASAR VE POLİSİN DUR EMRİNE UYMAMAK

16.12.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, İskele’de Polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durdurulmak istenen RS 509 plakalı salon araç sürücüsü, polisin dur emrine uymayarak yoluna devam etmiş ve akabinde bahse konu araç durması üzerine araçtan inip koşarak kaçmaya çalışan K.A.(E-27) tutuklandığı sırada, araç içerisinde bulunan kimliği meçhul diğer şahıs/lar, olay yerinde durmayarak araç ile kaçmıştır.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu aracın içerisinde bulunan ve olay yerinden kaçan şahısların O.Y.(E-32), B.Y.(E-45) ve A.D.(E-32) oldukları tespit edilerek bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, RS 509 plakalı araç ise Gazimağusa’da bulunarak emare olarak alınmıştır.

Soruşturma kapsamında ayrıca, RS 509 plakalı salon aracın 29 Ağustos – 16 Aralık 2023 tarihleri arasında, Gazimağusa’da bulunan bir ikametgahın garajından mal sahibinden izinsiz olarak alınıp kullanıldığı, aynı ikametgahın penceresinin meçhul şahıs/lar tarafından hasara uğratılıp açılarak içeriye girildiği ve ikametgah içerisinden muhtelif miktarda ziynet eşylarının da çalındığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

TABİPLER BİRLİĞİ YASASINA AYKIRI HAREKET

16.12.2023 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Alsancak’ta A.M.(K-39)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Polis tarafından yapılan aramada, dolgu, botox ve mezoterapi işlemlerinin yapımında kullanılan muhtelif marka ve sayıda serum ampulü, jel ve tıbbi malzemeler tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

16.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK DENETİMLERİ

16.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,970 araç sürücüsü kontrol edildi ve 281’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 30’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 17’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 36’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 398 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç sürücüsü tutuklanmış ve 42 araç ise trafikten men edilmiştir.

TRAFİK KAZASI

17.12.2023 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, Kürşat ÖZEN (E-24) 475 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LH 100 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu cadde üzerinde park halinde bulunan SR 943 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Çarptıktan sonra yoluna devam eden LH 100 plakalı araç sürücüsü, Şair Nedim Sokak üzerinde bulunan bir üniversitenin çevre duvara da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Kürşat ÖZEN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.