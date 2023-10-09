Lefkoşa’da Lokmacı Kara Geçiş Kapısında, sahte kimlikle GKRY bölgesinden KKTC’ye geçiş yapmaya çalışan S.M.D. (E-21) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, söz konusu şahıs, cumartesi günü, başka bir şahıs adına sahte olarak düzenlenmiş Fransız kimlik kartını, görevli memura ibraz ettiğinin tespit edilmesi üzerine tutuklandı.

-Meskun mahalde havaya ateş eden şahıs tutuklandı

Alsancak’ta, dün saat 17.00 sıralarında M.B (E-72), evinin avlusunda tasarrufundaki av tüfeği ile bir kez havaya ateş etti.

Polis açıklamasında bahse konu şahsın tutuklandığı kaydedildi.

-Çalıştığı işyerinin parasını çalan şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Güneş Kırtasiye isimli iş yerinde çalışan İ.B'nin (E-32), 6-7 Ekim tarihleri arası Girne ve Gazimağusa Şubelerinden merkez şubeye iletilmek üzere kendisine teslim edilen 14 bin TL nakit parayı, işletmeye teslim etmeyip tasarrufuna geçirdiği belirtildi.

Polis açıklamasında bahse konu şahsın tutuklandığı kaydedildi.

-Kapanma saatine uymayan ve yüksek sesle müzik yayını yapan işletmelere yasal işlem…

Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarında 8-9 Ekim tarihleri arası yapılan kontroller sonucu, bir işletmenin yetkili makamdan alınmış müzik yayın izni olmadığı halde ses yükseltici kullanmak suretiyle müzik yayını yaptığı, başka bir işletmenin ise işyerini kapatma saatine uymadığı tespit edildi.

Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

-Lefkoşa’da araç yangını…

Ortaköy’de Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde dün 19.50 sıralarında park halinde bulunan EK 286 plakalı salon aracın, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, bahse konu aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları yandı.

-Lefkoşa’da trafik kazası… 1 yaralı

Lefkoşa’da dün gece 02.30 sıralarında Osman Örek Caddesi üzerinde, Stavros Kyriacou (E-70) yönetimindeki NMT 939 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyretmekte olan Andreas Orfanides (E-70) yönetimindeki KYE 822 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan KYE 822 plakalı motosiklet sürücüsü Andreas Orfanides, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

-Girne’de trafik kazası… 1 yaralı

Girne’de dün saat akşam 18.00 sıralarında Sedat Simavi Caddesi üzerinde, Meryemay Cansu Şermet (K-23), yönetimindeki LD 243 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, karşı istikametten gelmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Şehit Ramiz Türen Sokak’a dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen Mustafa Demir (E-23) yönetimindeki UN 585 plakalı motosikletin önünü tıkayarak kazaya neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan UN 585 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa Demir, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.