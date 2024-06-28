Polis Basın Subaylığı, dün Güzelyurt’ta meydana gelen ve 61 yaşındaki Charalambos Anastasiou’nun hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün saat 14.50 sıralarında meydana gelen kazaya ilişkin şu bilgiler aktarıldı:

“Güzelyurt - Lefke Anayolu üzerinde bulunan Bostancı trafik ışıklarında, Kenan Aşan (E-40), yönetimindeki UK 872 plakalı salon aracı ile soldan ikinci şeritten aşırı süratli, dikkatsizce ve tarafında kırmızı trafik ışığı yandığı halde durmayarak, Lefke istikametine doğru yoluna devam etmesi sonucunda o sırada Güzelyurt istikametinden İzzet Kombos Bulvarı boyunca gelip Bostancı istikametine doğru seyreden GKRY bölgesinde sakin Charalambos Anastasiou’nun (E-61) kullanımındaki PYN 362 plakalı araca çarpmıştır.”

Açıklamada, kazada ağır yaralanan Anastasiou’nun kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği, Kenan Aşan’ın ve aracında yolcu olarak bulunan Murat Akbalık (E-23) ve Özlem Polat’ın (K-26) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındığı hatırlatıldı.

Kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.