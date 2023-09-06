ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

04.09.2023 tarihinde Gazimağusa’da, kalmakta olduğu ikametgah içersinde aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Halil ÖZER (E-68)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “diyabet, kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

RESMİ EVRAK SAHTELEME VE TEDAVÜLE SÜRME

05.09.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Şehit Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde, polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol amaçlı durdurulan araç sürücüsü H.Ö.(E-23)’nün, sürüş ehliyeti olmadığı gerekçesiyle, daha önce başka bir şahsa ait sürüş ehliyeti üzerine kendi fotoğrafını koymak suretiyle sahtelediği sürüş ehliyetini, görevli polise ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

05.09.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir butiğe müşteri olarak giden A.F.(K-44)’nin, butik içerisinde satışa sunulan toplam 2800 TL değerindeki iki adet kıyafeti alıp, kasada ödeme yapmadan butik dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR, SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK,

06.09.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Mutluyaka’da faaliyet gösteren bir meyhane içerisinde müşteri olarak bulunan A.G.(E-33), alkollü içki tesiri altında olduğu sırada karşı masadan kendisine laf attıkları gerekçesiyle, işletmeye ait muhtelif sayıda bardak ve tabağı kasten hasara uğrattıktan sonra, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ÇALIŞMA İZİNSİZ-KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH TAŞIMAK, CİDDİ DARP, TECAVÜZİ ALET TAŞIMAK VE SARHOŞLUK (GELİŞME)

04.09.2023 tarihinde, Güzelyurt’ta Dörtfener sokak üzerinde bulunan Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü binası içerisinde meydana gelen korkutmak maksadıyla silah taşımak, ciddi darp, tecavüzi alet taşımak ve sarhoşluk olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlı M.K.(E-30), Ö.O.(E-23) ve C.B.(E-29)’nin ülkede çalışma izinsiz olarak çalıştıkları tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Bahse konu şahısların iş vereni R.K.(E-36) hakkında ise idari para ceza kesilmiş olup, soruşturma devam etmektedir.

İKAMET İZİNSİZ

05.09.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

05.09.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Güvercinlik-Çayönü Anayolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında, İbrahim ÇINAR (E-21) 74 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FE 724 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp dere yatağı içerisinde bulunan toprak sete çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Nurullah POLAT(E-22), Hayriye TAKIMCILAR(K-17) ve Sıla ÇINCAR(K-18) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Nurullah POLAT’ın sol kolunda, Hayriye TAKIMCILAR’ın göğüs kafesinde ve Sıla ÇINCAR’ın ise sol omuzunda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmışlardır. Araç sürücüsü İbrahim ÇINAR tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.