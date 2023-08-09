KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU (HİNTKENEVİRİ) (GELİŞME)

08.08.2023 tarihinde, Güneşköy’de, N.T.’nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneveri türü uyuşturucu madde tespit edilmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.D.(E-23) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR, KAVGA VE RAHATSIZLIK

02.08.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir kafe önünde, aralarında yaşanan tartışma sonucu A.K.M.A.(E-22) ve A.H.(E-21) bir taraf, L.A.S.(K-27), T.A.S.(K-28) ve M.A.S.(E-24) diğer taraf olup, birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, aldığı darbe sonucu A.H.’nin göz altındaki kemiğin kırıldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SU ÜRÜNLERİ YASASINA AYKIRI HAREKET

08.08.2023 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Gülseren-Glapsides arasındaki sahil şeridinin balık avına kapatılmış olmasına rağmen, N.G.(E-49)’nin kullanımındaki balıkçı teknesi içerisinde olta ile balık avladığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahsa idari para cezası kesilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

08.08.2023 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Turunçlu’da faaliyet gösteren bir alçıpan dekorasyon atölyesinde kaynak yapan Ahmet AKŞAR (E-25), kaynak makinesine bağlı olup içerisinde elektrik akımı bulunan açık elektrik kablosuna sağ dizi ile temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS (GELİŞME)

08.08.2023 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Girne’de sakin Elif BALCI (K-37) tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.