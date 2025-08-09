ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

08.08.2025 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Edremit’te sakin Recai ÇELİK (E-60) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

1. 08.08.2025 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Taşkınköy’de Şehit Mustafa Mehmet Sokak üzerinde park halinde bulunan bir araç içerisinde muhafaza edilen toplam 3.000 ABD Doları nakit para, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen K.E.C. (E-49) tespit edilerek tutuklamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 01 Haziran – 08 Ağustos 2025 tarihleri arasında, Gönyeli’de, S.A.(E-39)’nın ziyaret amaçlı olarak bulunduğu bir ikametgah içerisinde muhaza edilen muhtelif ziynet eşyalarını alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAVGA, SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

08.08.2025 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Girne’de Düzkaya Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafenin bahçesi içerisinde, işletmede müşteri olarak bulunan E.B.D.(E-21) 112 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak rahatsızlık yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Ü.C.K.(E-28) ile aralarında yaşanan tartışma sonucu, birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga etmişledir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

08.08.2025 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Dörtyol’da, G.N.(E-51) alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, (nefes örneği vermeği reddetti) makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevre rahatsızlık vermiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

08.08.2025 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Büyükkonuk’ta Gaffari Mevkiinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın neticesinde, yaklaşık 3 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile 3 adet rulo balya ve 6 adet incir ağacı yanarak, arazi içerisinde bulunan ambara ait pencere camı ise ısıdan patlamak suretiyle zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.





TRAFİK KAZASI

1. 08.08.2025 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, İrem GÜNGÖR (K-26) 171 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YD 372 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkmış ve araç park yeri içerisinde park halinde bulunan Ecem Laika DEMİREL (K-19) yönetimindeki LF 491 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

YD 372 plakalı araç sürücüsü İrem GÜNGÖR, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 09.08.2025 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Alsancak’ta Şehit Sıtkıye Abdullah Ekinci sokak üzerinde, Temel Batuhan BALAKÇI (E-24) 149 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EV 575 plakalı araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Karaoğlanoğlu Caddesine giriş yapması sonucu, o esnada aynı cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Murat ÇAĞ (E-58) yönetimindeki NC 441 plakalı kamyonetin sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan NC 441 plakalı araç sürücüsü Murat ÇAĞ ile EV 575 plakalı araç sürücüsü Temel Batuhan BALAKÇI, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından Murat ÇAĞ taburcu olurken, Temel Batuhan BALAKÇI ise sağ ayak topuğu ile burnunda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 350 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

08.08.2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,150 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 350 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 57 araç ise trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

142’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

43’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,

2’si sigortasız araç kullanmak,

2’si seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak,

1’i trafik ışıklarına uymamak,

1’i polisin dur emrine uymamak,

1’i A işletme izni hilafına araç kullanmak ve

120’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.