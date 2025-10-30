ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 29.10.2025 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Yeşilırmak’ta sakin Rosemary Anne KUMCUOĞLU (K-78) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 29.10.2025 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otel odasında, ülkede turist olarak bulunan Ayhan GELGEÇ (E-48) yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 29.10.2025 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Alsancak’ta sakin Paul David HUGHES (E-62) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

28.10.2025 tarihide, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Yaşar ERTAN (E-54)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Kalp Yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

29.10.2025 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Lefkoşa’da, Polis Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada şüpheli olarak görülen H.U.Ç.(E-20)’nin tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Y.E.A.(E-21) ile U.K.(E-21) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YAZILI ÖLÜM TEHDİDİ, ŞİDDET KULLANMA TEHDİDİ VE KASTİ HASAR

29.10.2025 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Gazimağusa’da bir apartmanın önünde park halinde bulunan bir şahsa ait aracın üzerine, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından kasten akaryakıt dökülerek boyasının hasar görmesine sebep olunmuş ve üzerinde yazılı ölüm tehdidi olan bir karton aracın sol ön sileceğine bırakılmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.K.(E-22) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.











HIRSIZLIK (GELİŞME)-HIRSIZLIK MAL KABULÜ

09.10.2025 tarihinde, Yeniboğaziçi’nde, S.A.(E-35) ve N.S.(E-51), bir şahsa ait ikametgahın avlusuna izinsiz olarak girip mülke tecavüz ettikten sonra, ikametgahın bahçesinde muhafaza edilen ve her biri 15 kg’lık olan toplam beş bidon dış cephe boyasını çaldıkları tespit edilmişti ve konu şahıslar tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada Gazimağusa’da Z.K.(E-60)’nin, bahse konu beş bidon boyanın hırsızlık olduğunu bilmesine rağmen tasarrufuna alarak, hırsızlık malı kabul ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

30.10.2025 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Beyarmudu’nda kamuya açık bir yerde, E.F.(E-42) 292 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SU ÜRÜNLERİ YASASINA AYKIRI HAREKET

29.10.2025 tarihinde, saat 07.00 sıralarında, Dipkarpaz’da Zaferburnu mevkiinde, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta deniz içerisinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından, N.T.(E-19) ve H.A.A.(E-20)’nın yetkili makamdan alınmış su ürünleri avcılık izni olmadığı halde, tekne ile ağ kullanmak suretiyle kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslara idari para cezası kesilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

29.10.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

29.10.2025 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, İskele’de bir sitenin bodrum katında, Asjad ALI (E-26) sıva işi yaptığı sırada, yaklaşık 2.15 metre yükseklikteki iskelenin devrilerek zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin ardından, sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, kafatasında çatlak teşhisi nedeniyle Nöroloji Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

29.10.2025 tarihinde, saat 07.00 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde Boğazköy mevkiinde, Ebube UDEHORJI (E-24) 59 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VD 549 plakalı araç ile sağ şerit içerisinde doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun soluna geçmesi sonucu o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Deniz GÜZEL (E-45) yönetimindeki NM 177 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. VD 549 plakalı araç sürücüsü Ebube UDEHORJI, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.