ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

01.06.2025 tarihinde, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, işyerine ait servis aracı içerisinde yolcu olarak seyrettiği sırada rahatsızlanması sonucu, ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Rajesh KUMAR (E-46)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

RESMİ EVRAK SAHTELEME, TEDAVÜLE SÜRME, SAHTE DAVRANIŞLA KREDİ VE KAYIT TEMİNİ

2019 yılı içerisinde Lefkoşa’da, İ.K.(E-51)’nin bankadan kredi çekebilmek maksadıyla, gerçekte Gemikonağı’nda bulunan bir binayı bir yıllığına kiralamış olmasına rağmen, söz konusu binayı 10 yıllığına kiralandığını gösteren sahte bir evrak düzenleyip bankaya vererek tedavüle sürdüğü ve bankadan 855.000 TL kredi alarak, sahtekarlıkla kredi ve kayıt temin ettiği tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ile soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

1. 01.06.2025 tarihinde Lefkoşa’da, F.D.(K-42)’nin bir ikametgahta misafir olarak bulunduğu sırada, sehpa üzerinde bulunan cüzdan ile birlikte içerisinde muhafaza edilen toplam 500 Stg nakit parayı alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 30-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında, Çatalköy’de Beşparmak Caddesi üzerinde, yol kenarında park halinde bulunan bir salon aracın dört adet çelik jantı ile birlikte lastikleri, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından sökülüp alınmak suretiyle çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.Y.(E-55) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH, PATLAYICI MADDE TAŞIMA, TASARRUF, VE MESKUN MAHALDE ATEŞ AÇMA (GELİŞME)

08.09.2020 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Boğazköy’de Safir Sokak’ta bulunan bir ikametgaha, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları tabanca ile ateş açılması olayı ile ilgili aranmakta olan zanlı M.B.A.(E-39), Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

03.06.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

03 Haziran 2025 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş, ancak olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 768 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 45’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 26’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 75’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 160 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş, ancak olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 15 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 819 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 38’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i muayenesiz araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak ve 50’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 149 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 35 araç ise trafikten men edilmiştir.

YANGIN

03.06.2025 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir restoranın çatı katında, muhtemelen baca içerisinde biriken yağ kalıntılarının ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, çatı kısmında bulunan 2 adet sanayi tipi davlumbaz motoru ile mutfaktaki fritöz, meze buzluğu, 3 adet fan vantilatörü, güvenlik kamerası ve kabloları, sanayi tipi davlumbaz, havalandırma boruları ve elektrik aksamları yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise mutfağın duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 03.06.2025 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Özlem BAYANDURSUN (K-29) 63 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RM 789 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada BRT önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve çevre tellerinin direklerine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 03.06.2025 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Hakan AYDOS (E-53) yönetimindeki YJ 473 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa dönmek için sinyal verip bekleyen Fatma Ceylan CİVELEK (K-22) yönetimindeki PM 386 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan YJ 473 plakalı motosiklet sürücüsü Hakan AYDOS, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

3. 03.06.2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Yunus Emre PARLAK (E-19) yönetimindeki RH 478 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, Atatürk Stadyumu Çemberindeki Trafik Işıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa uymayıp yoluna devam etmesi sonucu, o esnada solundan tarafında yeşil ışık yandığı için yoluna devam eden Abdul REHMAN (E-20) yönetimindeki LP 539 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Abdul REHMAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. RH 478 plakalı araç sürücüsü Yunus Emre PARLAK, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.