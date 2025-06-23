Gönyeli’de sakin 17 yaşındaki Yusuf Gençel’den haber alınamadığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Yusuf Gençel’in cuma günü saat 17.00 sıralarında evden ayrıldığı ve o zamandan bu yana kendisinden haber alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, Gençel’in aranmakta olduğu, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

- Haspolat’ta sakin Yürün yaşamını yitirdi

Haspolat’ta sakin 79 yaşındaki Ahmet Yürün, dün saat 21.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Yürün’ün ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

- Gülseven’in ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği”

Dün sabah saatlerinde Karaoğlanoğlu’nda denizde yüzdüğü sırada rahatsızlanarak yaşamını yitiren 80 yaşındaki Emel Gülseven’e yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis soruşturması devam ediyor.

-İkamet izni olmayan bir kişi tespit edildi

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, ülkede ikamet izni olmadan ikamet eden kişi tespit edilerek, tutuklandı.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa’da alkollü halde kaza yapan şahıs tutuklandı

Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı’nda bugün saat 00.10 sıralarında kazaya neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

145 miligram alkollü içki tesiri altında olan Ilıman Gylyjov (E-30), KZ 598 plakalı aracıyla dikkatsiz şekilde seyrederken, park halindeki Selin Kara (K-21) sorumluluğundaki VM 503 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, Ilıman Gylyjov tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.