Plajda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Esentepe sakini 69 yaşındaki Vedat Belen, kurtarılamadı.



Polisten verilen bilgiye göre, Alagadi 3 Plajı'nda dün saat 09.00 dolaylarında güneşlenirken rahatsızlanan Belen, ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görevli doktor tarafından Vedat Belen üzerinde yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. Soruşturma devam ediyor.