Polis Genel Müdürlüğü (PGM), Polis Memurluğu Münhali için müracaatçılara adaylık numaralarının sms ile gönderildiğini duyurdu. PGM açıklamasında, kendisine aday numarası ulaşmayanların, (0392) 2283411 veya 05488112000 numaralı telefonlardan aday numaralarını öğrenebilecekleri belirtildi.