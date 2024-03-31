Pembe Güneşer’in Luna Tülay Okan küratörlüğünde hazırladığı ve “İç Yüz” ismini verdiği sergisi 5 Nisan’da Lefkoşa’da bulunan Rüstem Kitapevinde açılacak.

Luna Tülay Art Home Atölyede eğitimler alanPembe Güneşer'in dışavurumcu yaklaşımı ile oluşturduğu ilk kişisel sergisi; 'İç Yüz' resim sergisi, sanatseverleri doğanın benzersiz parçalarını farklı bir bakış açısıyla görmeye davet ediyor. Güneşer, çevresinden edindiği içsel gözlemleri resimsel bir dille ifade ederek, yaşam alanlarımızdaki doğa ve insan ilişkisine odaklanıyor.

Kuratörlüğünü Luna Tülay Okan'ın üstlendiği, içsel konuşmaları dışavurumcu bir dille yansıtan sergi; 5 Nisan 2024 tarihinde saat 18.00'de gerçekleştirilecek açılış kokteyli ile sanatseverlerle buluşacak. Güneşer'in eserleri, toplumsal konulara ve insan-doğa ilişkisine dair çağrışımlar yaparak, izleyicilere düşündürücü bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Pembe Güneşer’in, sanat eserlerini, doğadan alınan parçaları farklı biçimlerde görmek, sanatçının özgün bakış açısını ve duygusal derinliğini izleyiciye aktarma amacını taşıyor. Güneşer, 22 eserden oluşan sergisinde aquarell kalemler ve akrilik tekniklerinikullanarak, dışavurumcu sanatının güçlü araçlarını kullanıyor.

Pembe Güneşer’i doğanın koşulsuz insanlara meyvelerini ürünlerini sevgisini vermelerini temsilen hayvan yüzlerini resmettiği çalışmaları da bu sergide yer alıyor. Sanatçının bu sergide insan portreleriyle hayvanları yan yana sergilemesinin önemli bir amacı insanların bilinmeyecek kadar çok maskelerinin olması, bunun yanı sıra hayvanların da hiçbir zaman maske değil oldukları gibi olmuş olmalarını kıyaslamak. O sebeple sergi “içi dışı bir olmak” deyiminin izleyicileri anlatmak üzere açılmış manidar bir sergi olarak tanımlanıyor.