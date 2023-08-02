Çin'in başkenti Pekin'de Meteoroloji Servisi, son günlerde can kaybı ve önemli maddi hasara yol açan sağanak yağmur miktarının, resmi kayıtların tutulmaya başlandığı 140 yıldır en yüksek seviyeye ulaşarak tarihe geçtiğini duyurdu.

Açıklamada, sağanak yağışlar sırasında Changping'deki Wangjiayuan Rezervuarı'na 744,8 milimetre yağmur düştüğü, bunun da rekor olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Çin’de daha önce 1891'de tespit edilen 609 milimetre yağış miktarı rekor kabul ediliyordu.

Pekin ve bölgesinde sadece 40 saatte kaydedilen yağmur miktarı ise tüm temmuz ayı için ortalama yağış miktarına ulaştı.

-Kırmızı alarm geri çekildi

Pekin yönetimi, yağmurun şiddetini düşürmesi ile birlikte, daha önce ilan edilen “kırmızı alarm” seviyesini geri çekti.

Şiddetli yağışların azalmasıyla askeri birliklerin de katıldığı geniş çaplı temizlik operasyonları başlatıldı.

-Sel felaketi, bu kez komşu Hebei eyaletinde etkili oluyor

Bu arada başkentte en az 11 can alan ve onlarca kişinin kaybolduğu sel felaketi, bu kez komşu Hebei eyaletinde etkili oluyor.

Çin devlet medyası, son bir haftadır etkili olan Doksuri Kasırgası’ndan ülke genelinde 130 milyona yakın kişinin etkilendiğini duyurdu.

Pekin ve banliyöleri ile başkentte komşu Hebei eyaletinde 974 bin kişi sel tehlikesi yüzünden tahliye edildi.

Daha batıdaki Shanxi eyaletinde ise 42 bin kişi tahliye edildi.

Bilim insanları, aşırı sıcakların ardından gelen yoğun yağışları, iklim değişikliğinin ciddi bir göstergesi olarak yorumluyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, devlet televizyon kanalına dün yaptığı açıklamada, aşırı yağmurlar nedeniyle yetkililerin kaybolan veya mahsur kalanları kurtarmak için her türlü çabayı göstermesini istemişti.

Yerel yönetimlerin, yaralıları tedavi etme ve kurbanların ailelerini rahatlatma ve kayıpları en aza indirme konusunda sorumlulukları olduğu uyarısını yapan Şi Cinping, zarar gören ulaşım, iletişim ve elektrik altyapısını onarmak ve "mümkün olan en kısa sürede" normal üretim ve yaşam düzenini geri getirmek için "seferber olunması" talimatını vermişti.