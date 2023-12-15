En kötü havayolları arasında Tunus Havayolları (4,69 puan), British Airways (5,03 puan) ve Pegasus (5,14 puan) yer aldı.

AirHelp Skoru 2023, uluslararası havayolu şirketlerini, şikayet süreci, zamanlama performansı ve müşteri görüşlerine göre derecelendirirken, havalimanları zamanlama performansı, müşteri görüşü, yiyecek ve mağaza seçeneklerine göre değerlendirildi.



Havayolu yolcu haklarının dünyadaki en büyük savunucusu olan AirHelp, bugün yıllık AirHelp Skoru’nun sonuçlarını açıkladı. Havayolu şirketleri ve havalimanlarına ilişkin en kapsamlı veri tabanlı değerlendirmesi olan AirHelp Skoru, 2015 yılından bu yana açıkladığı verilerle yolculara uçuş yolculuğu esnasında ne beklemeleri gerektiği konusunda bilgiler vermeyi sürdürüyor.

AirHelp, Muscat Uluslararası Havaalanı, Recife/Guararapes–Gilberto Freyre Uluslararası Havaalanı ve Cape Town Uluslararası Havaalanı'nı 2023'ün en iyi küresel havalimanları olarak seçti. Havayolları sıralamasında ise Quatar Airways, Eurowings, LOT Polish Airlines, Etihad Airways ve All Nippon Airways 2023 yılı içinde dünya çapındaki sivil havacılık şirketleri arasında en yüksek puana sahip oldu.

AirHelp, puanları hesaplamak için kendi uçuş istatistikleri veri tabanını, binlerce müşteri anketi yanıtını ve dünya çapında 2 milyon yolcunun uçuş aksamalarının ardından tazminat almasına destek olma konusundaki deneyimlerini kullandı. 2023 AirHelp Skor listesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Qatar Airways, şikâyet yönetimindeki tutarlılık, zamanlama performansı ve müşteri memnuniyet yönetimi sayesinde 2018'den bu yana en üst sıradaki konumunu başarıyla korudu. Qatar Airways şikâyet yönetiminden 8,0, zamanlama performansından 8,4 ve müşteri memnuniyetinden 8,8 puan aldı.

Uluslararası havayolu karşılaştırmasında ise son sırada 4,69 puanla Tunus Havayolları yer aldı. En kötü havayolları arasında ikinci sırada British Airways (5,03 puan) yer alırken, onu Pegasus (5,14 puan) takip etti. Pegasus Havayolları, tazminat talepleri alanında sadece 2,2 puan ile son sıradaki Tunus Havayolları ile aynı puanı aldı.

Türk havayolu şirketleri geriledi

Türk havayolu şirketlerinin performansı geçen yılki puanlama listesine göre geriledi. Listede Sunexpress 51'inci sırada (6,52), ulusal havayolu şirketi Türk Hava Yolları 6,46 puanla 53'üncü, Pegasus Havayolları ise 5,18 puanla 81'inci sırada yer aldı.

Skor tablosunda en büyük düşüş ise 184'üncü sırada yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oldu. Geçen yıl 63'üncü sırada yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı 121 sıra geriledi. AirHelp Skor listesinde Türkiye’den 5 havalimanı yer aldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı listede 144'üncü, Ankara Esenboğa Havalimanı 154'üncü, Adana Havalimanı 157'nci ve İstanbul Havalimani Havalimanı 176'ncı sırada yer aldı.

AirHelp 2023 Skoru’nu değerlendiren AirHelp CEO'su Tomasz Pawliszyn, "AirHelp olarak yolcuları hakları konusunda eğitmek ve aynı zamanda gecikmeler ve iptaller durumunda bu hakların yerine getirilmesini sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Yolcular, uçuşlarda aksamalar meydana gelse bile tatmin edici uçuş deneyimleri yaşamayı hak ediyor" diye konuştu.

AirHelp’in dünyadaki en güvenilir ve doğru uçuş verileri koleksiyonlarından birine sahip olduğunu vurgulayan Pawliszyn, “Yolculara havayollarının ve havalimanlarının nasıl performans gösterdiğine dair derinlemesine bir bakış sağlamak, uçuş rezervasyonlarını yaparken onlara rehberlik etmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda AirHelp Skoru, şirketlerin konumlarını değerlendirmeleri ve iyileştirilecek alanları belirlemeleri için yararlı bir araçtır, çünkü buradaki en önemli şey yolcuların deneyimidir" dedi.