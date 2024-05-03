Arıklı: “Bu birleşme, kardeşlerin birleşmesi, kucaklaşması olacak”

Milletin Partisi (MP) pazar günü fesih edilecek ve partinin üyeleri Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) katılacak.

YDP de bunun için aynı gün tüzük kurultayına gidecek. Kurultay, pazar günü saat 10.00’da Lefkoşa’da Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde yapılacak.

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili açıklamasında, “Bu birleşme, kardeşlerin birleşmesi, kucaklaşması olacak” dedi.

-Üyeler YDP çatısı altında birleşecek

Partiden yapılan açıklamada, Milletin Partisi’nin YDP’ye iltihakı ile ilgili çalışmaların pazar günü her iki partinin yapacağı kongrelerle sonuca ulaşacağı kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, pazar günü önce Millet Partisi feshedilecek. Daha sonra da YDP, Tüzük Kurultayı'nda birleşmeyi onaylayacak.

-Arıklı

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili açıklamasında YDP’yi büyütüp ilk seçimlerde iktidarın güçlü ortağı yapmak istediklerini belirtti.

Arıklı, “Büyümenin bir ayağı Turan Büyükyılmaz ve ekibini tekrar partiye kazandırmaktı. Kazandırdık. Şimdi de ikinci ayağını partiye kazandırmak için Milletin Partisi ile birleşiyoruz…” diye konuştu.