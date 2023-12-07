Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem sonrası tsunami uyarısı verildi.
Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem sonrası tsunami uyarısı verildi.
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