Güney Kıbrıs’ta Son 10 Yılda Toplam 550 Ağız Kanseri Vakası Kayda Geçirildi Güney Kıbrıs’ta Son 10 Yılda Toplam 550 Ağız Kanseri Vakası Kayda Geçirildi

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem sonrası tsunami uyarısı verildi.