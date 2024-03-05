Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun sahnelediği "Parkta Güzel Bir Gün" oyunu yeni sezonda tekrardan temsillerine başlıyor.

LTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kieran Lynn'in yazdığı, Kıymet Karabiber'in yönettiği oyunda Melis Günalp, İzel Seylani ve Aytunç Şabanlı rol alıyor.

“Parkta Güzel Bir Gün” 25 Mart, 15 Nisan, 22 Nisan ve 29 Nisan tarihlerinde saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde sahnelenecek. Biletler; biletinial.com adresinden ve gişeden satılıyor.

Daha detaylı bilgi 22 78 782 numaralı telefondan elde dilebilir.