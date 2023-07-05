04.07.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Hüseyin ERKAN (E-26), 127 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FH 858 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Kokoreççim Büfe önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bırakılan MY 159 plakalı salon araca çarpmıştır. Çarpmaya müteakip ileri doğru savrulan MY 159 plakalı araç ise önünde park halinde bırakılan PL 464 plakalı araca çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.