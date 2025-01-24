Fransa'nın ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars, hasarlar ve teknik ekipmanın eskimesi nedeniyle müzenin zor durumda olduğunu Kültür Bakanlığına bildirdi.

Fransız basınındaki haberlere göre, des Cars, 13 Ocak'ta Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati'ye gönderdiği yazıda, müzenin farklı alanlarında hasarların çoğaldığını ve teknik ekipmanların kullanım ömrünü doldurduğunu belirtti.

Des Cars, Dati'ye müzedeki eserlerin muhafazasını tehlikeye atan endişe verici hava sıcaklığı değişiklikleri yaşandığını ifade etti.

Louvre Müzesi'nin durumuna ilişkin yazının basına yansımasının ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un müzeyi 28 Ocak'ta ziyaret ederek burada bir konuşma yapacağı belirtildi.

2024 yılında 8,7 milyon ziyaretçiyi ağırlayan ünlü Louvre Müzesi'nde sergilenen eserler arasında İtalyan ressam Leonardo Da Vinci'nin başyapıtı Mona Lisa portresi de bulunuyor.