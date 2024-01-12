Papua Yeni Gine'de, maaş anlaşmazlığı nedeniyle polis ve güvenlik güçlerinin greve başlamasının ardından yaşanan yağmalama ve şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

ABC News'ün haberine göre polis, başkent Port Moresby'de yağmalanan ve ateşe verilen iki ayrı iş yerinde 6 kişinin cesedini buldu.

Polis, 15'i Port Moresby, 7'si Morobe eyaletinin başkenti Lae olmak üzere, şiddet olaylarında ölü sayısının 22'ye çıktığını duyurdu.

Port Moresby Valisi Powes Parkop, olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bizi başarısızlığa uğratmakla kalmadı, bazıları halkımızı yağmalamaya teşvik etmek ya da kışkırtmak için yoldan çıktı" dedi.

Parkop, güvenlik güçlerine itimat edemediğine işaret ederek "Hatta Avustralya hükümetinden (destek için) beklemede kalmalarını isteyecek kadar ileri gittim ve bu konuda hiç özür dilemedim. Görüyorsunuz güvenlik güçlerimize güvenemem, Avustralyalı güvenlik personelinin gelip bize destek vereceğine güvenebilirim" ifadelerini kullandı.

- Papua Yeni Gine'deki şiddet olayları

Papua Yeni Gine'de maaş anlaşmazlığı nedeniyle polis ve güvenlik güçlerinin greve başlamasının ardından dün ülkenin en kalabalık iki kentinde iş yerleri ve mağazalar yağmalanmış ve ateşe verilmişti.

Hükümetin, yatıştırılması için ordudan askeri destek istediği şiddet olaylarında, Port Moresby ve ülkenin ikinci büyük kenti olan Lae'de can kayıpları yaşanmıştı.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, dün güvenlik güçlerinin başkentte kontrolü sağlamaya başladığını, olayların tekrarlanmaması ve işletmelerin zararının tazmini için önlemler alınacağını açıklamıştı.

Marape, daha sonra yaptığı açıklamada ise ülkede 14 günlüğüne olağanüstü hal ilan ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Marape hükümetini destekleyen iki milletvekili, olaylar üzerine istifa etmişti.